川島海荷、女優仲間とディズニーシー満喫 ブルーコーデでの2ショットに反響続々「洋服真似したい」「一緒に行きたくなる」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】女優の川島海荷が6月6日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳子役出身女優「真似したい」と話題のディズニー満喫ショット
川島は「わぁ！！！！25周年 ブルーテイストなのが可愛すぎて」という言葉とともに、パーク内でのショットを複数枚投稿。自身もブルーのシャツにメガネを合わせ、頭に同色系のスパンコールのカチューシャを着用しており、俳優の中上サツキとともに笑顔を見せる写真や、水辺で佇む写真などを公開している。
この投稿に、ファンからは「ブルーコーデ似合う」「お友達との2ショット可愛すぎる」「メガネ姿最高」「楽しそうな笑顔に癒やされました」「一緒に行きたくなる写真ですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳子役出身女優「真似したい」と話題のディズニー満喫ショット
◆川島海荷、ディズニーシー満喫ショット披露
川島は「わぁ！！！！25周年 ブルーテイストなのが可愛すぎて」という言葉とともに、パーク内でのショットを複数枚投稿。自身もブルーのシャツにメガネを合わせ、頭に同色系のスパンコールのカチューシャを着用しており、俳優の中上サツキとともに笑顔を見せる写真や、水辺で佇む写真などを公開している。
◆川島海荷の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ブルーコーデ似合う」「お友達との2ショット可愛すぎる」「メガネ姿最高」「楽しそうな笑顔に癒やされました」「一緒に行きたくなる写真ですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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