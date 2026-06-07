中村獅童、家族での映画館ショット披露「親子そっくりすぎる」「とっても可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】歌舞伎俳優の中村獅童が6月6日、自身のInstagramを更新。家族で映画館を訪れた際のショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」長男と親子2ショット
中村は「現在大ヒット公開中のスターウォーズシリーズ新作映画マンダロリアンアンドグローグー子連れ狼にインスパイアされた作品だと耳にして、すぐさま家族で映画館へ」と説明を添え、家族で映画館にでかけた際の写真を複数枚投稿。黒のTシャツにキャップ姿の中村と、ピースサインをする長男と次男が映画館のシートに並んで座るプライベートの様子を披露している。
現在中村は、歌舞伎座にて次男・夏幹とともに『子連れ狼』を上演していることから、映画館に連れて行ったと思われ「5歳児の夏幹も初めての長編映画デビュー、最後まで飽きることなく作品を楽しめました」と説明。意気込みなどについても記している。
この投稿に、ファンからは「長男くん次男くんとっても可愛い」「役作りになったかな」「親子そっくりすぎる」「獅童さんのパパの顔が素敵です」「初めての映画デビューおめでとう」「最高の家族写真ですね」「歌舞伎の舞台も応援しています」などという反響が寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」長男と親子2ショット
◆中村獅童、家族での映画館ショット披露
中村は「現在大ヒット公開中のスターウォーズシリーズ新作映画マンダロリアンアンドグローグー子連れ狼にインスパイアされた作品だと耳にして、すぐさま家族で映画館へ」と説明を添え、家族で映画館にでかけた際の写真を複数枚投稿。黒のTシャツにキャップ姿の中村と、ピースサインをする長男と次男が映画館のシートに並んで座るプライベートの様子を披露している。
◆中村獅童の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「長男くん次男くんとっても可愛い」「役作りになったかな」「親子そっくりすぎる」「獅童さんのパパの顔が素敵です」「初めての映画デビューおめでとう」「最高の家族写真ですね」「歌舞伎の舞台も応援しています」などという反響が寄せられている。
獅童は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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