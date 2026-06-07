ふたご座は「14日が大当たり！」 12星座もっちぃ占い｜6/8〜14

6/8（月）〜14（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：10日（水）は「話を前向きに進められる」

牡羊座のあなたは、前から頑張って続けてきたことが、大きな成果につながりそうな1週間です。10日（水）は、話を前向きに進めることができるチャンスがやってきそうです。

引き落としスケジュールの勘違いや、現金の不足などのミスが起こりやすいときです。特に8日（月）は、残高を常に確認するようにしてください♪

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🤝 牡牛座：13日（土）は「人の優しさに感動する」

牡牛座のあなたは、13日（土）に他人からの優しさに感動する出来事がありそうです。紳士淑女のたしなみを大切にして、人の優しさに応えられるようにしてください。

10年ぐらい前に書かれた情報や、その頃に流行っていたエンターテインメントとの縁がありそうな1週間です。少し古さを感じるくらいのものが、心に刺さりそう♪

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💰 双子座：14日（日）は「大当たりの日」

双子座のあなたは、14日（日）が大当たりの日になりそうです。懸賞やクーポンなど、現金以外の恩恵があるかもしれません。くじ引きなどに挑んでみるのもいいでしょう。

LINEの既読が遅い・素っ気ないと感じても、相手の事情が9割です。人間関係の変化ではないので気にしないようにしましょう。10日（水）は、焦りすぎに注意してください。

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💼 蟹座：9日（火）は「タスクがズイズイ進む」

蟹座のあなたは、9日（火）が滞っていたタスクがズイズイ進む爽快な日。ずっと胸のつかえだった案件も片付き、羽根が生えたように軽やかな心で退勤できそうです♪

14日（日）は要注意な星回りです。誰かに会いたいという衝動が来ても、無理やり予定を合わせるのはやめたほうがいいかもしれません。無理して出かけるくらいなら一人でいるのが◎です。

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💰 獅子座：10日（水）は「収入を増やすための工夫を」

獅子座のあなたは、10日（水）が自分の収入を増やすための工夫をするのに最適な星が巡ってきます。報酬を増やすための交渉を検討しているならばこの日がよいでしょう。

様々なことについて返事が遅れてしまいがちな1週間です。12日（金）は、相手から催促される前に自分から連絡をすることを意識しましょう。午前中にメールボックスを見返すと◎です。

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💼 乙女座：13日（土）は「新しいアイデアが湧く」

乙女座のあなたは、13日（土）にお仕事に関する新しいアイデアが湧き上がってくるかもしれません。この日は手を動かすよりも頭を動かすことを意識すると、キャリアアップにつながります。

8日（月）は、人のペースに振り回されてしまいそうな星回りです。相手のペースが遅かったとしてもこちらは平常運転で、何も気にせずに過ごしてください。

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🤝 天秤座：14日（日）は「関係が温まるラッキーデー」

天秤座のあなたは、14日（日）が懐かしい人との関係を温めるラッキーデーです。連絡を取りたかった人にメッセージを送るならこの日の昼がよさそう。返事が驚くほどスムーズに返ってきます。

11日（木）は、段取りが崩れやすい星回りです。仕事が予定通りに進まないことがあるかもしれませんが、イライラしすぎないようにしてください♪

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🤝 蠍座：9日（火）は「つながりからよい話が生まれる」

蠍座のあなたは、過去にお世話になったことがある人との関係が、またいい感じになりそうな予感です。9日（火）は、久々のつながりからよい話が生まれるでしょう。

12日（金）は、求められることが多くなって色々と疲れてしまいそうな予感です。タスクの山に押しつぶされそうに感じたら、逆に早めに切り上げるようにしてください。残務はいつの間にか霧散します。

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🤝 射手座：10日（水）は「連絡を取るならこの日」

射手座のあなたは、人と会う計画を練るなら、今週はとてもいいタイミングです。特に、大人数で集まるパーティーを企画すると盛り上がりそうです。実際に会うのは先でもよいですが、連絡は10日（水）にしましょう☆

自分を元気づける言葉が大切な1週間です。特に12日（金）は、知らず知らずにすり減ってしまいがちです。頑張りすぎた自分を、褒めてあげる時間をとりましょう。

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🎉 山羊座：13日（土）は「エンタメ運が急上昇」

山羊座のあなたは、13日（土）にエンタメに関する運気が急上昇します。抽選に申し込むならこの日はとてもよいタイミングといえるでしょう。エンタメの神様の力を借りたい予定は、この日に詰め込みましょう♡

14日（日）は、人との距離感に悩むことがありそうな予感です。特に、好きピとの関わりには十分に注意しましょう。グイグイ行き過ぎには注意しいて♭

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🤝 水瓶座：14日（日）は「チャンスがあればアピールして」

水瓶座のあなたは、魅力を感じる人との距離が急に近くなりそうな1週間です。特に14日（日）は、少しでも話しかけられそうなチャンスがあったら、積極的にアピールしちゃいましょう♡

今週は大きなお金を使う判断を保留にした方がいいときかもしれません。来週でも済むようなことは来週以降に先送りしてください。特に11日（木）は、なるべくお財布を開かない方がいい日です。

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💼 魚座：8日（月）は「次々に成果をあげる」

魚座のあなたは、8日（月）に軽快なテンポでお仕事をこなして、次々に成果をあげることができそうです。時間をかけて丁寧に頑張ることも大切ですが、8割の完成度でポンポン仕上げることが今週の正解です。

12日（金）は、無理に人に合わせることをできるだけ控えるようにしてください。自分のペースで過ごしたいという願望は、絶対にわがままではありませんから♪

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五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X