キル フェ ボンの桃ジュレが夏限定で登場！名産地3種の贅沢食べ比べ

タルト専門店「キル フェ ボン」から、夏だけの特別なフルーツジュレ「BIJOU DE Pêche（ビジュードペーシュ）」が登場しました。青森県産「川中島白桃」、岡山県産「清水白桃」に加え、今季は和歌山県産「あら川の桃」が新たに仲間入り。産地ごとの個性をそのまま閉じ込めた、まるで宝石のような美しいジュレは、ご自宅用にもギフトにもぴったりです♡

名産地の桃を楽しむ特別なジュレ

「BIJOU DE Pêche」は、フランス語で“桃の宝石”を意味する夏季限定のフルーツジュレです。

桃のおいしさを最大限に引き出すため、産地を厳選。果実約1/2個分の果汁や甘みをゼリーに凝縮し、大きめにカットした果肉を閉じ込めています。

プルンとした透明感のあるゼリーとジューシーな果肉の組み合わせは、見た目にも涼やかで、暑い季節にぴったりのスイーツです。

2026年6月5日（金）より、キル フェ ボン全12店舗および公式オンラインストアで販売されています。夏季限定商品で、なくなり次第終了となります。

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3つの産地で異なる桃の魅力

青森県産 川中島白桃／和歌山県産 あら川の桃【NEW】／岡山県産 清水白桃

上 価格：896円（税込）／中 価格：1,490円（税込）／下 価格：1,598円（税込）

今回のラインナップでは、それぞれ異なる個性を持つ3産地の桃を使用しています。

青森県産 川中島白桃は、大玉で果汁が豊富な川中島白桃を使用。濃厚な甘みとしっかりした果肉感が特徴で、噛むたびに桃本来のおいしさが広がります。

和歌山県産 あら川の桃は、今季新登場の注目商品。桃の里として知られる和歌山県桃山町で育まれた銘品で、滴るような果汁と口いっぱいに広がる甘みが魅力です。

岡山県産 清水白桃は、白桃の最高峰とも称される清水白桃を使用。乳白色の美しい果皮と芳醇な香りが特徴で、上品な甘さを堪能できます。

産地ごとに甘さや香り、食感が異なるため、食べ比べる楽しさも大きな魅力です。

ギフトにもおすすめの詰合せセット

フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 3個入り



価格：4,179円（税込）

内容：和歌山県産 あら川の桃 1個／岡山県産 清水白桃 1個／青森県産 川中島白桃 1個

フルーツジュレ BIJOU DE Pêche 6個入り



価格：8,391円（税込）

内容：和歌山県産 あら川の桃 2個／岡山県産 清水白桃 2個／青森県産 川中島白桃 2個

用途に合わせて選べるのも嬉しいポイント。お中元や夏のご挨拶、大切な方への贈り物としても喜ばれそうです。

それぞれの桃の個性を一度に味わえるため、ご家族で楽しむスイーツタイムにもおすすめです。

夏だけの桃の宝石を味わって

夏限定で登場したキル フェ ボンの「BIJOU DE Pêche」は、産地ごとの桃の魅力をそのまま閉じ込めた特別なフルーツジュレです。

新たに加わった和歌山県産「あら川の桃」を含む3産地の食べ比べは、桃好きにはたまらない贅沢な体験。

見た目の美しさとみずみずしい味わいを兼ね備えた一品は、自分へのご褒美にも大切な方へのギフトにもぴったりです。この夏だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください♡