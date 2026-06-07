北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」初の全国流通盤「青春の種」発売を記念した亀子にかソロインタビュー。締めくくりの第3部では、華やかなステージの裏側に隠された挫折と帰還、そして未来への眼差しに迫る。かつてアイドルに無関心だった少女は、なぜ自らマイクを握り、一度は失った夢の続きを雪降る故郷で育むことになったのか――。（推し面取材班）

まばゆいスポットライトが照らし出したのは、絶望的なほどの空白だった。

東京の薄暗いライブハウス。鼓膜を揺らす重低音だけが空しく反響するフロアに、観客はたった「1人」しかいなかった。しかも、自分以外を目当てに来た客だ。

渋谷でのデビューライブは満員だったのに、眼前の客席には1人しかいない。圧倒的な孤独に押し潰されそうになりながらも、必死にステップを踏み、ひきつる口角を上げて歌い踊った。心がへし折れる音が聞こえるような、残酷なまでのフロアの静けさ。華やかな夢を描いて飛び込んだ東京での現実は、早々に冷酷な姿を現していた。

「東京時代の対バンライブで味わった、強烈な景色でした。でも……」

いま地元・札幌から全国へ羽ばたこうとする亀子が、乾いた喉を潤すようにペットボトルの水をコクリと飲み込み、静かに記憶を手繰り寄せる。過去をなぞるその声に、不思議と悲壮感はなかった。

「当時のメンバーみんなで、そのたった1人の方に向かって全力でパフォーマンスをしたんです。そうしたら、その方も優しく盛り上げてくれて。その時の景色は今でもはっきりと覚えています」

圧倒的な空白の中で味わった、温かい一筋の光。不遇の底で触れたその微かな温もりが、いまも亀子にかというアイドルの太い骨格を支えている。

「実は、小中学生の頃はアイドルに全く関心がなくて、むしろ嫌いだったくらいなんです」と明かす。毛嫌いしていたはずのまぶしさにいつしか惹かれ、自らも希望を届ける側になりたいと願った。しかし、上京しアイドルの世界に飛び込んだ先に待ち受けていたのが前述の過酷な現実。東京での挑戦は2023年のグループ解散という形で突如として幕を閉じる。

志半ばで絶たれた道のり。暗闇の中で見上げたのは、同じ事務所の先輩である「タイトル未定」が放つ光だった。

「北海道でアイドル活動ができたら一番いいな」。強い思いを胸に秘めて、事務所のオーディションに応募。2024年秋、「限りなく白く」1周年の記念ライブで、三浦あいとともに追加メンバーとしてお披露目された。

「生まれ育った大好きな場所で活動できているという事実が大きいです。昔から通り慣れた道にあるライブハウスに出演させていただいたり、街中のビジョンにミュージックビデオが流れたり…」

東京のコンクリートで擦り減らした靴底の痛みを、生まれ育った街の澄んだ空気がゆっくりと癒やしていく。

東京で活動していた頃、北海道遠征が叶わず見せられなかった家族を、気兼ねなくライブに呼べる喜び。言葉数は決して多い方ではない。だが、一度は希望を失いながらも、ゼロから地元で足場を固め直した、確かな再生の種が芽吹いていた。

とはいえ、理想のアイドル像と、内にこもりがちな本来の性格との乖離は、常に影のように付きまとう。いかに自分を表現するか。その厚い壁の前で背中を強く押したのは、ステージの下から投げかけられた声だった。

「ファンの方から掛けていただいた『加入してくれてありがとう』という言葉です。そう言っていただけると『誰かにとって、私もここにいていい存在なんだ』と思えて。ずっと心に残っています」

今年の夏、真夏の祭典「TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）」のステージへ、グループとして2年ぶりに出演する。亀子にとっては初めての大舞台だ。

「とにかく広いと聞いているので、どれくらいなんだろうとずっとワクワクしています」

昨年もメインステージで大観衆を魅了した先輩のタイトル未定から、出演が決まった際は祝福を受けた。暑さへの対策を真剣に口にするその横顔は、もう観客1人のフロアで怯えていたあの頃のアイドルとは別人だ。

これから夏。アイドルがもっとも輝きを放つ季節がやってくる。北海道の内外で大規模な夏フェスへの出演が次々と決まった。

「各地の空気を吸収しつつも、私たちらしくどこでも最高のパフォーマンスを届けられるように頑張ります！」

一度は夢破れ、故郷の雪に埋もれかけた種は、幾つもの痛みと誰かの言葉という水を吸い込み、支えてくれる人たちの光を浴びて、全国という灼熱の荒野へ芽を出そうとしている。

インタビューを終えて、地下の薄暗い通路を抜け、楽屋へ戻るその小さな背中には、もう何の迷いもなかった。真夏の空の下、見たことのない輝きが待っているから。