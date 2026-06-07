6月5日に開幕した「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」の6月の部が7日、閉幕した。開会式が行われた江東区のトヨタアリーナ東京では午前中からバスケットボール（ユニファイドスポーツ）が行われ、午後には表彰式が開催された。「SON広報プロジェクトアンバサダー」で、TOKYO FMラジオ「5分では伝えられないスペシャルオリンピックスの世界」のMCも務める、やまだひさし氏が司会。ドリームサポーターの小塚崇彦氏、安藤美姫氏らがメダルを贈呈すると、選手たちは飛びきりの笑顔を浮かべた。

バスケットボールは知的障害のある人（アスリート）と知的障害のない人（パートナー）が、チームメイトとなるユニファイドスポーツとして開催。スペシャルオリンピックス（SO）独自の取り組みで、5月23日にはBリーグと連携してエキシビションマッチが開催されていた。バスケットボールを通して、障害のある人もない人も気持ちを分かち合い、理解を深めていく共生社会の実現を目指している。

6月の部はこの日で閉幕。9月の部は4日から6日まで都内で開催され、バスケットボール（トラディショナル）、競泳、ボウリングの3競技が実施される。