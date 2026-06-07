アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳さんのSPA!デジタルフォトグラフ「水野瞳 シャッターに思いを込めて」がリリース。誌面カットが公開されました。得意のダンスで鍛えたスタイルとキュートなルックスで注目を集める水野さんが魅力を披露しています。



【写真】ベレー帽がお似合いの水野瞳さん

表紙カットは、鏡越しに視線を向けながら歯磨きをする近距離ショット。プライベート感あふれる自然な表情が印象的で、作品への期待に胸がざわざわします。誌面では、美大生という設定のもと、ベレー帽をかぶったアーティスティックなカットも収録。柔らかな日差しが差し込む空間の中で、透明感を表現しています。



さらに、リビングでは白ビキニ姿を披露。サラサラの黒髪とスラリとしたプロポーションが際立つカットで悩殺。紺のビキニへと衣装を変え、ソファに腰掛けた自然体の表情も収められています。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵）



水野さんはXに「横からのアングル見たいでしょ？」と投稿。いすにまたがったビキニ姿の画像を公開しています。「挑発あざっす」「後ろからが良いですね」などのコメントが寄せられています。



【水野瞳さんプロフィール】

みずの・あきら 2003年12月14日、愛知県出身。T163 アイドルグループ「Devil ANTHEM.」のメンバーとして活動。得意のダンスで鍛えたボディとキュートルックスで2023年に水着グラビアデビューして以降、雑誌の誌面を飾っている。2024年11月に1st写真集「AKIRA」発売。最新情報はX（@DANTHEMAKIRA）などで発信している。