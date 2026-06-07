水野瞳(提供：週刊SPA!編集部　撮影：高橋慶佑　ヘアメイク：KEIKO（renewal）　スタイリング：毛塚由恵)

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アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳さんのSPA!デジタルフォトグラフ「水野瞳　シャッターに思いを込めて」がリリース。誌面カットが公開されました。得意のダンスで鍛えたスタイルとキュートなルックスで注目を集める水野さんが魅力を披露しています。

【写真】ベレー帽がお似合いの水野瞳さん

表紙カットは、鏡越しに視線を向けながら歯磨きをする近距離ショット。プライベート感あふれる自然な表情が印象的で、作品への期待に胸がざわざわします。誌面では、美大生という設定のもと、ベレー帽をかぶったアーティスティックなカットも収録。柔らかな日差しが差し込む空間の中で、透明感を表現しています。

さらに、リビングでは白ビキニ姿を披露。サラサラの黒髪とスラリとしたプロポーションが際立つカットで悩殺。紺のビキニへと衣装を変え、ソファに腰掛けた自然体の表情も収められています。（提供：週刊SPA!編集部　撮影：高橋慶佑　ヘアメイク：KEIKO（renewal）　スタイリング：毛塚由恵）

水野さんはXに「横からのアングル見たいでしょ？」と投稿。いすにまたがったビキニ姿の画像を公開しています。「挑発あざっす」「後ろからが良いですね」などのコメントが寄せられています。

 【水野瞳さんプロフィール】
みずの・あきら　2003年12月14日、愛知県出身。T163　アイドルグループ「Devil ANTHEM.」のメンバーとして活動。得意のダンスで鍛えたボディとキュートルックスで2023年に水着グラビアデビューして以降、雑誌の誌面を飾っている。2024年11月に1st写真集「AKIRA」発売。最新情報はX（@DANTHEMAKIRA）などで発信している。