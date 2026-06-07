◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 東京ベイ13―22神戸（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイは同1位の神戸に13―22で敗れ、3季ぶり2度目のリーグ制覇を逃した。決勝には2季連続で進んだが、またも頂点には届かず、フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（HC）は「プレーオフや決勝では、チャンスをどれだけフィニッシュできるかが大事。敵陣22メートル以内のエリアに入って、取り切れなかったのが敗因」と振り返った。

前半26分までに1トライ1ゴール2PGで13―3とリードしたが、その後は接点で相手に押され、試合の主導権を失った。13―13の同点で折り返した後半は、ペナルティーの数が神戸の3に対して3倍以上の11。相手SO李承信に3PGを追加されると、攻撃ではトライエリア目前まで迫りながら、ことごとく逸機。後半は無得点に終わり、指揮官は「そこは今後、学ぶべき点」と話した。

シーズン終盤に日本代表のSH藤原忍がケガで離脱し、準決勝では南アフリカ代表のHOマルコム・マークスも負傷。LOルアン・ボタらその他にも主力を欠いた中での決勝となったが、ルディケHCは「そこに言い訳はない。若手や新たにメンバーに入った選手がステップアップしてくれた」とキッパリ言い切った。