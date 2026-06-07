『豊臣兄弟！』衝撃予告にネットざわつく「嫌だ嫌だ嫌だ」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第22回「播磨大誤算」が、7日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”
大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、戦国時代を舞台に、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く作品。主人公は天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（仲野太賀）で、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役の視点から、激動の戦国時代が描かれている。
7日に放送された第22回「播磨大誤算」では、一度は播磨を掌握したかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）が抱いていた不安が現実のものとなる。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、毛利・宇喜多も挙兵。さらに半兵衛の体調が悪化したことで、秀吉は味方を残したまま撤退を決断する事態に追い込まれた。その後、自責の念に苦しむ秀吉は、ある夜に足を踏み外して頭を強打。まさかの記憶喪失となり、小一郎こと秀長は兄の記憶を取り戻そうと奔走する姿が描かれた。
放送終盤には次回予告も公開された。映像では、登場人物たちが「半兵衛！」「半兵衛殿！」と口々に呼びかける場面が映し出され、半兵衛は「これでお別れでござりまする」と意味深な言葉を残す。さらに小一郎の「わしらには、まだまだ半兵衛殿が頼りなのじゃ」、半兵衛の「もっとも面白き戦でござりました」といったセリフも流れた。
次回第23回のサブタイトルは「さらば半兵衛」。予告映像の内容から、半兵衛の去就を巡る展開を予感する視聴者が続出した。SNSでは「嫌だ嫌だ嫌だ」「不穏」「嫌な予感しかしない」「来週が怖い」などの声が相次ぎ、放送前から大きな注目を集めている。
【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”
大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、戦国時代を舞台に、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を描く作品。主人公は天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長（仲野太賀）で、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される名補佐役の視点から、激動の戦国時代が描かれている。
放送終盤には次回予告も公開された。映像では、登場人物たちが「半兵衛！」「半兵衛殿！」と口々に呼びかける場面が映し出され、半兵衛は「これでお別れでござりまする」と意味深な言葉を残す。さらに小一郎の「わしらには、まだまだ半兵衛殿が頼りなのじゃ」、半兵衛の「もっとも面白き戦でござりました」といったセリフも流れた。
次回第23回のサブタイトルは「さらば半兵衛」。予告映像の内容から、半兵衛の去就を巡る展開を予感する視聴者が続出した。SNSでは「嫌だ嫌だ嫌だ」「不穏」「嫌な予感しかしない」「来週が怖い」などの声が相次ぎ、放送前から大きな注目を集めている。