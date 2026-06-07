第６７回宝塚記念・Ｇ１は６月１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで行われる。

今年の大阪杯、天皇賞春を連勝しているクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が春古馬３冠に挑む。１７年に挑んだ父は同じローテーションで、宝塚記念は９着に敗れた。大阪杯、前走の天皇賞春をきっちり勝利した勝負強さが何よりの魅力で、ファン投票１位に応えて３億円のボーナスを手中に収めるか。

昨年の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）も当然、有力の一頭だ。前走の大阪杯では、逃げて２着に粘り、クロワデュノールを苦しめた。阪神を最も得意としており、これまで４戦３勝、２着１回。渋った馬場も得意で、天候次第では逆転まである。父ゴールドシップは１３年、１４年の宝塚記念を連覇。史上初の父子連覇を狙う。

昨年の皐月賞、有馬記念を勝ったミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は今年初戦。中東情勢の悪化で予定したドバイ遠征を回避、香港も歩様チェックをクリアできない懸念があり、出走が延びた。対クロワデュノールは１勝１敗だが、１週前追い切りはまだ本来の動きではない印象。どこまで状態を上げてくるか。

関西馬が優勢だが、関東馬では２４年の有馬記念を勝ったレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が上位を狙う。昨年のこのレースは１１着だが骨折の影響もあった。動きは昨年よりも上昇しており、侮れない。

昨年の天皇賞・春２着以来の国内戦となるビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）も地力はＧ１クラス。昨年はフランスでフォワ賞を勝ち、凱旋門賞では日本馬最先着となる５着に健闘した。国内でもいい結果を残したいところだ。

そのほか、２４年ダービー馬のダノンデサイル、昨年の有馬記念で２着のコスモキュランダ、海外での経験も豊富な実力馬シンエンペラーなど、ドリームレースにふさわしいメンバーとなっている。