出川ガール・塚本恋乃葉、美脚際立つミニ丈ワンピの台湾オフショ公開「スタイル抜群」「全力で満喫してるの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの塚本恋乃葉が6月7日、自身のInstagramを更新。台湾を訪れた際の姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】新出川ガール「可愛い」と話題の美脚ショット
塚本は「台湾の魅力を沢山感じたロケ 旅行の参考になったり少しでも行きたい気持ちに なってもらえたら嬉しいな〜」とつづり、お笑い芸人・CRAZY COCOがMCを務める音声配信番組『台湾がイイ！〜台湾佮意！〜』（毎週火曜・土曜よる8時〜）のロケで訪れた台湾での写真を多数投稿。お茶の工場やエビ釣り場、リバーサイド、カフェや市場、飲食店、夜の繁華街など、台湾で巡ったスポットでの様子を紹介した。人気の屋台グルメ「QQボール」を手にしたCRAZY COCOらとの写真も公開している。
中でも「普段何気なく飲んでいる紅茶やお茶を深く知れる場所」として紹介した、茶筒がずらりと並んだお茶の工場で撮影された写真では、黒の半袖ワンピース姿を披露。ミニ丈の裾からは、淡いグレーのソックスを履いた美しい脚のラインが際立っている。
最後に「まだまだ行った場所あるのでまた紹介します！」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「台湾でもおしゃれ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃ楽しそう」「放送楽しみ」「旅行行った気持ちになる」「全力で満喫してるの可愛い」といった声が寄せられている。
塚本は、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新「出川ガール」として2025年4月から活躍。「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞した経歴も持つ。（modelpress編集部）
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【写真】新出川ガール「可愛い」と話題の美脚ショット
◆塚本恋乃葉、美脚際立つ台湾ショット公開
塚本は「台湾の魅力を沢山感じたロケ 旅行の参考になったり少しでも行きたい気持ちに なってもらえたら嬉しいな〜」とつづり、お笑い芸人・CRAZY COCOがMCを務める音声配信番組『台湾がイイ！〜台湾佮意！〜』（毎週火曜・土曜よる8時〜）のロケで訪れた台湾での写真を多数投稿。お茶の工場やエビ釣り場、リバーサイド、カフェや市場、飲食店、夜の繁華街など、台湾で巡ったスポットでの様子を紹介した。人気の屋台グルメ「QQボール」を手にしたCRAZY COCOらとの写真も公開している。
最後に「まだまだ行った場所あるのでまた紹介します！」とコメントしている。
◆塚本恋乃葉の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「台湾でもおしゃれ」「スタイル抜群」「めちゃくちゃ楽しそう」「放送楽しみ」「旅行行った気持ちになる」「全力で満喫してるの可愛い」といった声が寄せられている。
塚本は、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新「出川ガール」として2025年4月から活躍。「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞した経歴も持つ。（modelpress編集部）
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