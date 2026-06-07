桜島で爆発的噴火 噴煙・噴石は不明

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で7日午後7時7分に爆発的噴火がありました。噴煙の高さや方向、大きな噴石の飛散状況は不明です。

桜島では爆発にともなう空振＝空気の振動が観測されています。

桜島の爆発的噴火はことし10回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、７日２１時から２４時までは火口から北東方向、８日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

７日１８時から８日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０７日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ３ｋｍ

▼０７日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼０８日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０８日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０８日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０８日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、志布志市、姶良市、大崎町、湧水町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市、小林市、高原町

・