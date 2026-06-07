元巨人監督の高橋由伸（51）は6月2日に自身のInstagramを更新し、トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）との2ショットを公開した。投稿では、少し前にカナダ・トロントまで岡本に会いに行ったことを報告。元気そうな様子に安心したことや、けがに気をつけながら残りのシーズンも頑張ってほしいという思いをつづっている。

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公開された写真では、球場のグラウンド上で、高橋と岡本が並んでカメラに向かって笑顔を見せている。高橋は紺のセットアップ姿、岡本はナイキのTシャツに青のショートパンツを合わせたリラックスした装い。巨人時代につながりのある2人がトロントの地で再会した、温かみのある一枚になっている。

【画像】球場で並ぶ高橋と岡本（画像は高橋由伸公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「由伸さん、嬉しそう。ちょっとした父兄参観」「岡本選手、幸せ者ですね。いいご関係。由伸さんの笑顔も素敵です！！」「岡本和真を使い続けてくれたのは由伸さんだと思っています 彼が活躍してうれしいでしょ」「こんなふうに2人並んだ写真は中々なくて嬉しいです。岡本和真さんを試合に出して育ててくださってありがとうございます」といった声が寄せられている。