サッカー日本代表の伊東純也（33）が、6月3日、公益財団法人日本サッカー協会の公式Instagramに登場。チャーター機内での貴重なオフショットが公開された。

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投稿された写真は、水色にオレンジ色のラインが入った日本代表のトレーニングウエアを着用した伊東が、ピースサインを向けるソロショット。ファンの注目を集めたのは、伊藤の手首にキラリと光るアクセサリーだ。高級ジュエリーブランドの「ヴァン クリーフ＆アーペル」のものとみられるブレスレットを身に着け、リラックスした雰囲気を漂わせた。ほかにも中村敬斗（25）、小川航基（28）、さらに森保一監督（57）が笑顔でくつろぐ様子も公開されている。

【画像】ANAのチャーター機内でピースする伊東純也（画像は日本サッカー協会の公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「純也さんに敬斗くんのイケメンさもう最高」「ピースする余裕いいねー」「純也くんぎゃんかわ。癒された…」「純也君がさりげなく着けてるのは、van cleef&arpelsのヴィンテージアルハンブラかしら？」「いよいよW杯本番ドキドキが止まらない…応援してます！」といったコメントが寄せられている。