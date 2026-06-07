なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯とDF清水梨紗の「仲良しすぎる舞台裏」が公開された。

【映像】長谷川＆清水が「熱いハグ」でルンルン（実際の様子）

JFA（日本サッカー協会）の公式YouTube『JFATV』は6月1日、なでしこジャパンの舞台裏に迫った最新動画「なでしこジャパン 『世界一奪還』に向け新体制始動｜【#TeamCam】vol.1」を配信した。

南アフリカ女子代表との2連戦に向けて、チームは6月1日に大阪で始動。6月2日にはFAカップ決勝（5月31日）を戦っていたマンチェスター・シティの長谷川とFW藤野あおば、ブライトンのFW清家貴子とDF南萌華らも合流した。密着動画には、食事会場で先に合宿入りしていた選手たちと交流を温める様子が収められている。

なかでもワチャワチャ感が満載だったのが、日テレ・東京ヴェルディメニーナ時代からの盟友である長谷川と清水の尊い絡みだ。長谷川が座っているところに、清水と同じく盟友のMF籾木結花が覆い被さるようにハグをして再会を喜んだ。

「2週間ぶりなんだから」

そこへDF熊谷紗希が笑いながら割って入ろうとすると、長谷川は「ねえー、離さないで。2週間ぶりなんだから」と清水への愛をアピール。そのまま長谷川と清水が熱いハグを交わし、ルンルンと身体を揺らす微笑ましいシーンが展開された。

さらに長谷川が、練習後と思われる清水に対して「シャワー浴びてきたの？」と尋ねると、清水が笑いながら否定。すると長谷川は「うそ（笑）。でも唯も髪が汚いかも（笑）」と反応し、熊谷も含めて爆笑が起こるなどチームの雰囲気の良さが存分に伝わる一幕だった。

狩野倫久監督新体制の船出となった6月6日の南アフリカとの第1戦では、5−0と大勝を飾ったなでしこジャパン。6月9日の第2戦（国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチ）でも、ピッチ内外で抜群の連携を見せる彼女たちの快勝が期待される。

（ABEMA／なでしこジャパン）

