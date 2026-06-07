お腹が空いたら【スタバ】で満たそーーーッッ！ 新作も仲間入り♡「食べ応え抜群フード」

【スターバックス】でランチや軽食を楽しむ際、しっかりとお腹を満たせるメニューを選べると嬉しいもの。今回は食べ応えやボリュームがうかがえる、美味しそうなフードメニューをご紹介します。以前からあるものはもちろん、新たに登場した新作もピックアップ。友達を誘ってランチを楽しんでみて。

食欲が刺激されそうなバジル仕立て

片手で気軽に味わえそうな新作「バジルポーク ホットトルティーヤ」。バジルのほんのりスパイシーな風味が、食欲を刺激してくれそうです。@megumiko_maniaさんによれば「ゴロッとチャーシューのような豚肉が食べ応え抜群」とのこと。ヒーティングすると、よりジューシーな味わいが楽しめるはず。

ガッツリめのサンドイッチも！

ガッツリ食べたい時には、新作の「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」がおすすめ。ポークカツが入っているうえに、味付けにはマスタードマヨソースが使われており、パンチの効いた味わいが楽しめそうです。キャベツもサンドされていて、意外と重すぎずに食べられるかも。@megumiko_maniaさんは「男性でもしっかり満足できそうな一品」とコメントしており、食べ応えにも期待できます。

風味豊かな味わいが楽しめる

@megumiko_maniaさんが「これ1つ + フラペでしっかりお腹いっぱいになる」と語るこちら。「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」です。ソーセージは太くハーブ風味に仕上がっており、ブラックペッパー和えのキャベツの酢漬けもサンド。風味豊かな味わいが楽しめそうです。公式サイトでも「食べ応え抜群」と紹介されていて、しっかりと腹ごしらえできるかも。

シュゼットハムがたっぷり入った贅沢感！

幾重にも重なったシュゼットハムと共に、野菜もサンドされた「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」。下の方にはゴーダチーズを敷いており、ほどよい旨みが楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「見た目の通りボリューム満点で満足度200点◎」と絶賛。主張しすぎないシンプルな組み合わせで、甘めのドリンクともバランス良く味わえるかも。

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writer：S.Hoshino