SEが流れた途端、フロアを埋め尽くすオーディエンスからわき上がるのは、ハンドクラップとSEに合わせた掛け声。いろんなバンドのオーディエンスというより、超満員に膨れ上がったフロアにいる全員が腹ペコだ。そう思わせるだけの一体感と圧の強さがここにある。

「サタニック！ 今日のロックの中心はここだぜ!!」

ダイスケはんの力強い宣言とタイトルコールでマキシマム ザ ホルモンのライブは「maximum the hormone II 〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜」からスタート。ナヲの刻むイントロのミッドヘヴィなリズムに合わせ、フロア全体から“オイオイ！”と叫び声があがる。マキシマムザ亮君は極悪に歪んだ音で、極悪なリフを、これまた超極悪な表情で刻む。同じく、ものすごい形相を浮かべる上ちゃんとダイスケはん。そんなメンバー4人を点滅する真っ赤なライトが浮かび上がらせ、まるで血の池地獄の主のように見えた。

そんな極悪グルーヴから次々に展開を切り替えながら、腹ペコも掛け声パートのワードである“hell”や“beer”を大声で絶叫。かと思えば、別パートではナヲが立ち上がり歌い始め、さらにドラムから離れてステージ前のお立ち台に。腰をセクシーにしならせながら歌うナヲの御姿に腹ペコどもは魅せられるばかり。

「SATANIC CARNIVAL、仕上がりまくっとるやないかー！ オマエたちのエゲつない爪で俺たちを…!!」

ダイスケはんが思いっきり煽るが、その後半は腹ペコの興奮極まった大歓声でかき消されてしまった。それほどまでに始まって早々、常軌を逸した状況が広がっている。そうなればメンバーのプレイもライブパフォーマンスも勝手にテンションが高まり続けるもの。ダイスケはんのデスボーカルは、全員をブチのめすほどのド迫力ぶり。ダイスケはん自身も仕上がりまくっとる。マキシマムザ亮君は起伏激しいボーカルとリフを連射しまくって、腹ペコどもの興奮を一気に限界まで持ち上げていく。動き回りながらエグいほどのベースプレイを轟かせるのは上ちゃんだ。高速リズムを叩きながら「イヤーッ！」と気合いの入った叫び声を何度もあげるのはナヲ。姿勢で言うなら常に前のめりのような猛烈ぶりを、マキシマム ザ ホルモンは炸裂させ続けていた。

「今年もサタニックへようこそ！ 今日、マジすごい。マジ、声出てんじゃん。ハンパないよ、君たちの声。普段、どんだけストレス溜めてんの。ただ、どんだけストレスが溜まってるからといって、痴漢だけはマジ許さないから」

1日目に痴漢したヤツ(警察へ突き出し済み)がいたことを受けての、ナヲからの注意だった。そして言葉をこう続ける。

「痴漢するヤツは全員殺します。だってクズだから。クズみたいな行為で、うちらの遊び場を、サタニックを汚すんじゃねえよ！ 暴れて、ヘドバンして、思いっきりやるのが、それがサタニックだろ!!」

そして“三度の飯より飯が好き”を全員で決めながら突入するのは「え・い・り・あ・ん」。マキシマムザ亮君の高速フィンガリングの激烈テクが火を吹き、上ちゃんのスラップもハジけまくる。さらにナヲのブラストビートに、ダイスケはんのたたみ掛けるような歌いっぷり。中盤では、ナヲのかわいらしいアイドル的なボーカルパートも入り、代わりにダイスケはんがドラムを叩くという展開も。ともかく激盛りの曲に腹ペコも狂喜乱舞だ。

そして「シミ」を終えた直後のこと。ダイスケはんが＜SATANIC CARNIVAL＞について語り始めた。

「プロデューサーのI.S.Oさんが、すごく俺の心を刺激するポストをしてました。…これです」

するとスクリーンにでかでか映ったのはI.S.Oさんのポスト。SATANIC ENT.からの長い挨拶やメッセージの上に、なんとI.S.Oは赤い文字で“細かいこといいから楽しめ！！”と書いたものをポストしていた。

「こんなこと言うプロデューサーがやるこの会場、楽しくないわけがない。そしてI.S.Oさんは、愛と自由とカオスであると。SATANIC CARNIVALをこの3つの言葉で形容していました。愛と自由はいっぱいある。カオスってのは、きっとオマエらのことやと思うねん。我こそはカオスってヤツ、力いっぱい叫んでくれ。“愛”と“自由”と…!?」

フロアからはもちろん“カオス！”と声がブチ上がるが、同時にスクリーンに浮かぶ文字は、「顔(かお) 素(す)」である。

「顔が素になるぐらい楽しんでけ！」

ダイスケはんがそう叫び、曲は「my girl」へ。いろんな意味に受け止められるというより、ひとつの意味にしか受け取められないスケベなワードたちを、ガンガンに気合いを注入しながらドピュドピュと放出しまくるマキシマム ザ ホルモン。嬉しそうに共に言葉を叫びながら、手を左右に振ったり、ヘドバンでも楽しむ腹ペコ。そして恋のおまじないを決めながらラストの「ハングリー・プライド」へ突入する直前のこと。

ナヲの言葉でフロアを埋め尽くす腹ペコは左右に分かれ、イントロが始まった。バンドサウンドがひとつになって炸裂するや、左右から真ん中に向けて一気に走り出し、そのまま揉みくちゃに。ダイスケはん曰く、“コッテリ・オブ・デス”。普通なら緊張感もあるウォール・オブ・デスだが、グシャグシャの笑顔で全開になって楽しむ超満員の腹ペコがここにいた。まさに愛と自由とカオス、これぞ、＜SATANIC CARNIVAL＞のマキシマム ザ ホルモンである。

文◎長谷川幸信

撮影◎浜野カズシ

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（SATAN STAGE）

1​.maximum the hormone II 〜これからの麺カタコッテリの話をしよう〜

2​.爪爪爪

3​.え・い・り・あ・ん

4​.シミ

5​.my girl

6​.ハングリー・プライド

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト