女優でモデル、プロ格闘家としても活躍する宮原華音(30)が7日、自身のX(旧ツイッター)を更新。白Tシャツで腕組みした姿が、「体育の先生」と反響を呼んでいる。



【写真】漂う強者感…強豪校の部活指導者を思わせる貫禄デス

「おはよう」とひと言添えて投稿したカットは、6日に都内で開かれたテレビ朝日系特撮ドラマ「仮面ライダーアマゾンズ」10周年記念イベントでのオフショット。インスタグラムでも「10年経った今でもこうして皆さんと集まれることは決して当たり前ではなく本当に奇跡のようなことだと思っています」「そして何より、アマゾンズという作品が皆さんの心の中に残り続けていることがとても嬉しいです」などとつづり、女優の武田玲奈ら共演者との仲良しショットを複数枚アップしていた。



女優・モデル業のほか、小学生から空手を始め、現在はプロキックボクサーの顔も持つ宮原。半袖からのぞく腕は格闘家らしいたくましさにあふれ、ファンからは「体育の先生みたいですね」「合宿初日に寝坊した僕を起こしに来た顧問の先生(専門：体育)!?」「アマゾンズファンとしては、激アツな写真っすね」「かっこいいね」「体育の教師かと思った」「華音さんもたくましくて 綺麗な大人の女性になられて」など、貫禄にほれぼれする声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）