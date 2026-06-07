ダンスグループ・アバンギャルディのsonoが6日、自身のインスタグラムを更新。テーマパークを楽しむ姿を公開した。



【写真】素顔のオフショット デイジーもかわいい私服コーデ

sonoは「Disney」とだけ記し、キャップをかぶって、黒Tシャツにデニムのコーデでドリンクを手にしながら東京ディズニーリゾートを満喫するショットをアップした。チェーンのネックレスにはデイジーダックのキュートさも。別のカットではディズニーシーのミステリアスアイランドのアトラクション「海底2万マイル」をバックに、おなかがのぞく美スタイルも披露した。



ファンからは「可愛すぎるううううう」「めっちゃ美人さん全開～」「溶ける」「ヘッドアクセサリーもすごく素敵」「ディズニーキャラも顔負けの可愛さ」「キャップ似合ってて可愛い」「そのちゃんもこっちゃんもめっちゃかわいい」などの声が。sonoはkotoneとの2ショットも公開している。



アバンギャルディはバブリーダンスの生みの親である振付師のakaneがプロデュースする16人のダンスチーム。2022年に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」として世界中から人気を集めている。sonoは昨秋放送のTBS系「SASUKE」の女性版「KUNOICHI」にも出場。インスタグラムでは上段回し蹴りや拳をサンドバッグにたたき込む黒帯姿の動画も公開している。



（よろず～ニュース編集部）