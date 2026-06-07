◇交流戦 巨人2―2ロッテ（2026年6月7日 東京D）

巨人は2度追いつかれる悔しい展開で勝利を逃した。4年ぶり、同一カードでは15年ぶりの2試合連続引き分け。橋上監督代行は「昨日同様、バッテリーを含めた守備、本当に失点を防いでくれた。勝てはしませんでしたが、負けなかった。リーグ戦を戦う上で引き分けも非常に大きい。よく踏ん張った」と振り返った。

1―0の5回1死一塁では三塁前へ小飛球になった送りバントを坂本があえてワンバウンド捕球して一塁へ送球。一塁手ダルベックが走っていなかった走者にタッチしてからベースを踏めば併殺成立だった。先にベースを踏んだことで2死一塁の走者が残り、直後に同点三塁打。橋上監督代行は「機転が利かなかったところはあるけれど、急だったので、ボーンヘッドとは言いがたい。ああいうプレーも準備しておかないといけないんでしょうけども、とっさだったので、なかなか準備が追いつかなかったですね。結果的にあれが失点につながったので、クローズアップされちゃうなっていう感じはしますけども、次回は今日のことを教訓として、そういうことがないようにすると思います」と責めなかった。

2―1の9回は守護神マルティネスが2死から安田に同点ソロを浴びた。今季初被弾でセーブ失敗は4月18日のヤクルト戦以来2度目。「たまにはこういうこともある」とこちらも責めなかった。

ただ、今週は4勝2分けで貯金4を上積みした。「今日（チームに）話したんですけれど、週間で最低5割、毎週貯金ができるようにと。今週2試合勝てなかったけれど、負けなかったので、いい形でつながっていける」と前向きに受け止めた。