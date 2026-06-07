◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝 神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日 東京・MUFG国立）

レギュラーシーズン（RS）1位の神戸が同3位の東京ベイを22―13で破り、リーグ創設5季目で初優勝を果たした。

旧トップリーグの18年シーズン以来のタイトル獲得で、アーリーエントリーから主力に定着したFB上ノ坊駿介（22）は「緊張したが無事優勝でき、レンズさん（デイブ・レニー・ヘッドコーチ）を送り出せてうれしい」と喜んだ。

天理大出身のルーキーは2月7日の第7節・静岡戦で先発デビューし、いきなり3トライの大活躍。その後も15番で全試合に出場し、埼玉や東京ベイといった強敵相手に経験を蓄積。この日は前半29分、ラインアウトが起点の攻撃で防御裏へショートパントを転がす好判断で、WTBイノケ・ブルアのトライを演出。逆転勝ちへの流れをつくり、「アシストできて良かった」と振り返った。

島根・石見智翠館高時代は花園を経験し、天理大でも1年からレギュラーとして活躍してきたが、「試合に出られるとも、優勝できるとも思っていなかった」と初々しく話した上ノ坊。新たな黄金時代を築こうとする神戸で、22歳の頼もしい俊才が輝いた。