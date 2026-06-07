俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。デビューについて明かした。

「親が芸能界好きだった？」の質問に「僕に関しては『いないいないばあっ！』っていうNHKの教育番組をすごく楽しそうに見ている僕を見て…。踊ってたりしてたんですよ、テレビの前で。いつか出してあげたらいいなー、思い出になるなーと思って、今の事務所に応募して、それで僕が入って」と説明した。

当時、1歳半で「いないいないばあっ！」に出た記憶はないとするも、「デビューして20年になります。事務所に入ったのはもう21年ですね。0歳10カ月で事務所に入って」と明かされた。

さらに「僕が2歳ぐらいのころに出ていたドラマなんですけど。赤ちゃんが生まれるシーンってあるじゃないですか。僕の妹だから、赤ちゃんの生まれるシーンで出れませんか？っていうので」と妹、夢（19）のデビューについて説明。すると松岡昌宏は「ちょっと待って！ デビューは生まれた時なの？妹さんは」と驚き、鈴木は「生後2〜3週間で。外、出れるようになったから…みたいな。そのちょっと後に、僕もやってるし、習い事じゃないけど始めるか？って言って始まって」と回想した。