お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ゲストの俳優の鈴木福（21）からの情報に驚きを隠せなかった。

鈴木は1歳半でNHK・Eテレ「いないいないばあっ！」に出演し、デビューして20年になるという。

「いないいないばあっ！」について博多大吉は「あれ、みんなで踊ろうとか言って、全然踊らんもんね。子どもたち適当やからね」とツッコんだ。すると鈴木は「あの子たちもみんな事務所に入ってる子たちで」と明かした。

そして鈴木は「おかあさんといっしょ」は一般公募も入れるが、「いないいないばあっ！」は事務所に所属してないと入れないと説明。「ちゃんとオーディションもあって、半年間のレギュラー」と話した。

大吉が「あれ、レギュラーなの？」と聞くと、鈴木は「だからいつも同じ子たちが出てる。僕もレギュラーでした」と答えた。そして大吉は「ワンワンと一緒に踊ってる子たちレギュラーなの？ これは言っていいの？ 大丈夫？ これ驚きですよ。あれレギュラーメンバー？」と驚きを隠せずにいた。