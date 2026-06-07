広島の岡本駿投手（２３）が７日のオリックス戦（マツダ）で投打に活躍し、自己最長タイとなる７回４安打２失点でチームトップタイの今季４勝目（３敗）を挙げた。打ってもプロ初打点、プロ初安打を記録。チームを５―２の勝利と交流戦初のカード勝ち越しに導いた。

マウンドでは３回まで無安打投球。４回に一死満塁のピンチを招き、山中の適時内野安打と紅林の犠飛で２点を失ったものの、それ以上の失点は許さなかった。６回二死一、二塁の場面でも紅林を三ゴロに打ち取り、自己最長タイの７回まで投げ抜いた。

ヒーローインタビューでは投球内容について「今日いつもより球はちょっと走ってなかったんですけど、打たせて取るっていうことを考えて投げられたのが良かったかなと思います」と振り返った。４回のピンチでは「菊地原（投手チーフコーチ）さんも来てくれて、『気持ち見せろ！』っていうふうに言われたので、絶対に抑えるっていうことを考えて投げました」と明かした。

さらに打撃でも存在感を発揮した。２回二死満塁の第１打席では押し出し四球を選び、プロ初打点を記録。４回一死の第２打席では左前打を放ち、通算１２打席目でプロ初安打をマークした。

初安打については「今日はほんとに１打席目からなんかめっちゃ球見えてたんで、打てる気がして。狙いすました１打でした」と笑顔。記念球の使い道を問われると「今日おじいちゃんが初めて試合見に来ているので、おじいちゃんに渡そうかなと思います」と語った。

今季４勝目で栗林、森下に並ぶチームトップタイ。投打に躍動した若鯉右腕が、交流戦初のカード勝ち越しの主役となった。