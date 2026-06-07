6月7日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ジョドレルバンク（牡2・美浦・武井亮）が快勝した。2馬身差の2着にレオンティウス（牡2・美浦・田中勝春）、3着にサノノキセキ（牡2・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは1:48.1（良）。

2番人気で戸崎圭太騎乗、シアルナーレ（牡2・美浦・田中博康）は、9着敗退。

D.レーン騎乗の1番人気、ジョドレルバンクが断然の支持に応え、鮮やかなデビューVを飾った。評判馬らしく道中は中団前目で折り合い良く追走。余裕のある手応えで直線へ向かった。追い出されると力強く抜け出し、最後まで危なげない走りでライバルを一蹴。支持通りの内容で初陣を飾った。なお、この勝利はエフフォーリア産駒にとってJRA初勝利。

ジョドレルバンク 1戦1勝

（牡2・美浦・武井亮）

父：エフフォーリア

母：アースライズ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：吉田勝己

生産者：ノーザンファーム