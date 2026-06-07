Dream Aya、ぱっつん前髪の長女の姿公開「目がくりくりでそっくり」「昭和レトロ感あって最高」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/07】Dream Ayaが6月6日、自身のInstagramを更新。髪を切った娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳LDH所属美女「そっくり」と話題の長女顔出し
Ayaは「髪の毛切ったテンテン」と、娘の髪型が変わったことを報告。「サラーんラップだよ もしくは たーらこー」とユーモアたっぷりにつづり、額の真ん中でまっすぐに切り揃えられた、ぱっつん前髪のおかっぱヘアになった娘の姿を披露した。白い大きな襟がついた花柄のワンピース姿で、つぶらな瞳でこちらを見つめているカットとなっており、「私もこの髪型したいなぁ」とつづっている。
この投稿には「めちゃめちゃ可愛い」「目がくりくりでそっくり」「おかっぱ最強すぎる」「昭和レトロ感あって最高」「大きな襟が可愛さ倍増」「雑誌の表紙になりそう」といった反響が寄せられている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
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◆Dream Aya、髪の毛を切った娘公開
Ayaは「髪の毛切ったテンテン」と、娘の髪型が変わったことを報告。「サラーんラップだよ もしくは たーらこー」とユーモアたっぷりにつづり、額の真ん中でまっすぐに切り揃えられた、ぱっつん前髪のおかっぱヘアになった娘の姿を披露した。白い大きな襟がついた花柄のワンピース姿で、つぶらな瞳でこちらを見つめているカットとなっており、「私もこの髪型したいなぁ」とつづっている。
◆Dream Ayaの投稿に反響
この投稿には「めちゃめちゃ可愛い」「目がくりくりでそっくり」「おかっぱ最強すぎる」「昭和レトロ感あって最高」「大きな襟が可愛さ倍増」「雑誌の表紙になりそう」といった反響が寄せられている。
Ayaは2021年に結婚、2024年8月に第1子となる女児が誕生したことを公表した。（modelpress編集部）
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