【漢字クイズ】「政所」はなんて読む？社会の授業で必ず習う単語！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「政所」はなんて読む？

「政所」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、5文字の言葉です！ いったい、「政所」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「まんどころ」でした！ 政所とは、 一般に政務を執り行なう場所を表す言葉のことで、「まつりごとどころ」と読む場合もあります。 ちなみに、豊臣秀吉の妻・ねね（高台院）を指す言葉として有名な「北政所（きたのまんどころ）」は、固有名詞ではないのだそう。 摂政、関白、大臣などの正妻を敬って呼ぶときに使われる一般的な言い方とされていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』



ライター Ray WEB編集部