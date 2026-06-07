◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、昨年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）は３１位で出て５バーディー、２ボギーの６８で通算イーブンパーの１６位で終えた。

出だし１番、２番と連続で伸ばし、６番パー５で３つ目のバーディーを奪取。８番でボギー後、１３番は４メートル、１６番は７メートルをねじ込み、パー３で２つ伸ばした。

蝉川は「もう少し伸ばしたかった。もったいないミスは比較的少なかったけど、この難コースを攻略するために一番必要なのはショートゲーム。アプローチ、パターを仕上げていきたい」。大会初の２連覇を逃し「もう１回、４日間やりたい気持ちがすごく強い」と悔しさをにぎませたた。

次戦は韓国ツアーのハナ銀行招待（１８〜２１日、韓国・南春川ＣＣ）に出場。国内ツアーはプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品（７月２〜５日、栃木・西那須野ＣＣ）を予定している。「ショートゲームを一番鍛えたい。ドライバーからパターまで、この試合が空いた期間でラウンド数を増やして芝の感覚を養っていきたい」と決意を込めた。