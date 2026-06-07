◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・第８節 第２日（７日、群馬・宇津木スタジアムほか）

東西リーグの交流戦が行われ、東地区２位のビックカメラ高崎が西地区４位のシオノギに１８―１で大勝し、連敗を３で止めた。米国出身右腕のカーリー・フーバーが６回１失点、被安打３、８奪三振の力投で今季東地区トップの１０勝目。打っては２―０の３回１死、２１年東京五輪金メダルメンバーで５番ＤＰ・藤田倭が左越えの満塁本塁打で勝利に貢献し、最も沸かせた選手に送られる「ＭＷＰ賞」に輝いた。

主砲の一振りだった。２点リードの３回１死満塁。４番・山内早織内野手が左前安打でつないでくれた中、シオノギ先発・中邨（なかむら）花菜投手の初球の内角高めに対して、藤田は左足を開いて迷わず振り抜いた。打った瞬間、確信し、両手を挙げた。「みんなが作ったチャンスで必ず返すという今までにないぐらいの強い気持ちで打席に入った。（手応えは）完璧です」と喜びを爆発させた。

発足５季目のＪＤリーグ初代女王で過去３度準優勝の強豪のビックカメラ高崎が６日の伊予銀行戦で敗れ、リーグで初の３連敗。大黒柱の上野由岐子投手が２敗を喫し、チームは泥沼に陥っていた。それだけに３５歳になったベテランのこの日の一発は、チームにとっても大きかった。登板がなかった上野も「奮起して試合できた。チームに強さがある証拠」とたたえた。

５年前の東京五輪では投打二刀流で名をはせた。近年は打撃専門の「ＤＰ」に注力してきた右のスラッガーが、７月のＷ杯予選シリーズ（ペルー・リマ）で４年ぶりに「ＤＰ／投手」で代表復帰。代表と今季から所属チームでも指揮を執る宇津木麗華監督の頼もしい愛弟子が、再び国際舞台を見据える。

満塁弾で“女イチロー“の異名を持つ山田恵里さんの記録（２１９打点）を超えて前人未踏のリーグ通算２２１打点を樹立した。次戦は１３日に西地区５位の日本精工と神奈川・等々力球場で対戦。チームを連敗から救った大砲は「厳しい試合が続いているけど、気持ちを一つにして頑張って行く。このチームで本当に日本一になりたいと思っているので、必ず宇津木監督を胴上げしたい」と腕をまくった。