【カーリング】藤沢五月、新加入・小穴桃里と息ぴったり「チームにフィットしてくれている」…日本選手権第１日、ロコソラーレが快勝発進

◆カーリング日本選手権 第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

開幕して女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９ー２で勝利し、好スタートを切った。

２―２で迎えた第５Ｅで相手のミスを見逃さず大量４点を奪取。第６Ｅ（２点）、第７Ｅ（１点）で連続スチールしたところで相手が負けを認めて握手を交わした。日本では過去にあまりない６月開催。午前の公式練習が終わったあとからから雨も降り出し、氷の状況が変わり、アイスの読みが勝敗のカギを握るといっても過言ではない中だった。「アイスがすごかったなっていう感想です。公式練習の時のイメージとだいぶ違った。海外は湿度が低いところが多いけど、ここまで湿度があって、外の気温もまあまああって、氷の状態がどんな風になるかを初めて体感したした試合だったので、今の試合は対戦相手というよりは霜をいかに制するかという試合だった。ピンチもある中で我慢してチャンスをつかみ取って４点取れたのはすごくよかったかなと思います」と手応えを話した。

２０１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルと２大会連続でメダルを獲得したチームは、３月にチームの中心だったサードの吉田知那美が退団。今大会は、３月の世界選手権（カナダ）にもロコ・ソラーレの一員として出場し、４位に貢献したミックスダブルとの“二刀流”小穴桃里を加えた新体制で出場している。藤沢は「（小穴は）チームにフィットしてくれて、（３月の）世界選手権も５試合かなやって、もっとやりたかったねと話をしていて、この日本選手権を迎えた。試合のコミュニケーションっていう部分ではすんなり入れた。あとは世界選手権が終わってから韓国にいったり常呂で練習したりして合わせてきたので、右肩上がりこの大会に臨めている」と自信。２３年以来３年ぶりの頂点へ、視界良好だ。

今大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝が行われる。