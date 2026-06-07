第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、8日から第1代表決定トーナメント2回戦が始まる。12年連続37度目の本戦出場を狙うNTT西日本は、経験豊富な辻本勇樹捕手（30）が健在。台頭してきた若手投手陣を引っ張り、激戦区を突破する。

「まずは代表権を取ること。今年はいろんなピッチャーが投げることになると思うので、そこは楽しみでもあります」

先発陣の一角として、入社2年目の左腕・茨木篤哉が急成長。昨年から経験を積んできた2年目の高井駿丞、ベテランの浜崎浩大、大江克哉も順調に仕上げてきた。松井大輔、渡辺友哉らもスタンバイしており、準備万端。辻本は「（経験の少ない若手も）みんなポテンシャルを持っている。そこを自分がうまく引き出してあげたいし、練習通りにやれば抑えられる」と力を込める。

捕手として日頃から大切にしているのが、投手陣との密なコミュニケーションだ。練習中の意思確認もさることながら、ユニホームを脱いだ後も何気ない会話をかわし、その人柄を知ることも心がける。「たくさん会話をしてきていますし、お互いが意見を言い合えるようにしています」。小さなことの積み重ねで、持てる力を最大限、引き出す構えだ。

昨年は初戦から4連勝して、第1代表での突破。辻本自身、守備だけでなく、打撃では1本塁打を含む12打数8安打の打率・667、6打点と攻守両面で貢献した。「去年は去年ですが、自分が打てればリードする上でも楽になってくる。いい場面で一本出して、勝利に貢献したいと思います」。初戦は8日に大和高田クラブと対戦（わかさスタジアム京都、午前11時開始予定）。現在の近畿地区で最長となっている連続出場記録を今季も継続する。