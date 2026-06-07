◇カーリング・日本選手権第1日（2026年6月7日 横浜BUNTAI）

女子1次リーグ初戦が行われ、3年ぶりのV奪回を狙う前回3位のロコ・ソラーレはグランディールを9―2で退け、白星発進した。

大量失点危機の第4エンドを2失点でしのぎ、2―2の第5エンドに4得点で突き放した。第7エンド終了後に相手がコンシード。スキップの藤沢五月は「対戦相手というより霜をいかに制すかという試合だった。ピンチもある中で我慢して4点取れたのが良かった」と振り返った。

退団した吉田知那美に代わり、新たにサードに小穴桃里が入った。“新生チーム”としては世界選手権に続く大会で、国内では初戦となった。小穴は「学ぶことがたくさんある。いろんな引き出しがあるので助けてもらっている」と笑顔で語り、藤沢は「ミスをしてもネガティブに捉えない。桃里ちゃんに常に前向きにさせてもらっているので凄く感謝です」と話した。

藤沢は「世界選手権はぶっつけ本番で臨んで、チームにフィットしてくれた」というが、新体制ではまだ日が浅く「練習量はまだ足りてない」と打ち明ける。それでも「右肩上がりでこの大会に臨めている。この大会中にもっと格段にうまくなっていくと思う」と自信を口にした。