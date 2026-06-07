デビューからわずか1年でメジャー誌の表紙を席巻中！グラビア界のニュースター・郄野真央さんの1st写真集（税込み3630円、講談社）が7月29日にリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】もぐもぐタイムもかわいい郄野真央さん

雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディ、そして22歳という年齢を超えた妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を放つ郄野さん。その圧倒的な表現力は業界関係者をもうならせ、デビュー直後から「規格外の逸材」と高い評価を受けています。



写真集のロケ地に選んだのは、ベトナム南部に静かに息づく隠れリゾート・ムイネー。広大な砂漠と透き通る海岸線が共存するこの地で、流れる時間さえもゆったりと感じる環境に身を置き、郄野さんと向き合いました。



これまでの撮影では封印してきた大胆な表現にも、果敢に挑戦。撮影に向けて磨き上げたヒップラインを惜しみなく見せつけるTバックショットはその威力が凄まじいの一言に尽きます。誘惑そのものをまとったようなランジェリーショット、余計なものを一切排した素の輪郭に迫るヌーディーショット。この写真集でしか出会えないカットが、ページの随所にちりばめられ、彼女の「いま」を凝縮した最高傑作となっています。



郄野さんは「ナチュラルな真央も、大人っぽい真央も、可愛い真央も、いろんな“郄野真央”を感じてもらえる一冊になったと思います。お気に入りのカットもたくさんあるので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。あなただけの好きな真央を見つけてね」とコメントしています。



郄野さんはXにバックショットなどを投稿。「お尻の筋肉最高っす」「最高のヴィーナス」「マジで美尻すぎる」とファンのコメントが寄せられています。



【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続くなど、今注目を集める若手タレント。透明感のあるビジュアルと親しみやすい雰囲気を持ち味に、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。ナチュラルな存在感を活かした表現力にも注目が集まっている。趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める FRIDAYデジタル写真集「あまえてく？」が発売中。最新情報はInstagram、X、TikTok（いずれも @mao_takano_）にて発信中。