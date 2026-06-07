【人生逆転！私の勝ち】「孫と思われたくないのよぉ〜」母の本音、心地よすぎ＜第8話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第8話 母の勧めで中学受験
【編集部コメント】
ちょっとちょっとちょっとーーーー！ お2人ともすごく性格が悪いですよーーーー！ お母さんもユイナちゃんやカズマくんのことを孫だと思われたくないって……。そんな考えでいると、あちらの方から「祖母だと思われたくない」って言われてしまうかもしれませんよ？ どちらにしてもハルミさん！ お母さんと一緒になって姪甥の悪口を言っている姿を、一度鏡で見た方がいいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 母の勧めで中学受験
【編集部コメント】
ちょっとちょっとちょっとーーーー！ お2人ともすごく性格が悪いですよーーーー！ お母さんもユイナちゃんやカズマくんのことを孫だと思われたくないって……。そんな考えでいると、あちらの方から「祖母だと思われたくない」って言われてしまうかもしれませんよ？ どちらにしてもハルミさん！ お母さんと一緒になって姪甥の悪口を言っている姿を、一度鏡で見た方がいいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙