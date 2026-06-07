お笑いコンビ・アキナの山名文和（４５）が７日、大阪市内で、初の著書「しあわせは小走りでやって来る」（ヨシモトブックス）の出版記念イベントに妻で吉本新喜劇の俳優・宇都宮まき（４４）と出演した。

山名が飼う保護犬の柴犬との暮らしや日々の散歩を通じ、感じたことをまとめ上げたエッセイ集。山名は「幸せになるって何やろ？みたいなことをずーっとぼんやり、数十年間考えてきたって気づいた。犬を引き取り、結婚して子どもができた過程の中で、ささやかな『こんなんで全然幸せなんや』みたいな。意外に物質的とかお金とかじゃないんだな…っていう感覚が持てたことがよかった。そんな気持ちを書いてましたね」と思いを込めた。

宇都宮は「本が出来上がった時に『ほんまに書いたか？』と思うくらい、家で執筆している姿を見せなかった。家に帰ったら本当に、子どもたちと全力で遊んでくれるし、いつも元気で明るいパパでいてくれたので、かっこいいなと思います」と家族愛を見せた。

山名は「大富豪がいて、子どもが家にいるといろんなことができないから『作業とかできる部屋ってないですか？』って聞いたら、執筆のための部屋をただで貸してくれた。ずっとこもって。ＬＩＮＥには『神』って入れてます」と、著書は妻と“神”のおかげだと感謝した。