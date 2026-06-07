お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（５１）と岩尾望（５０）が７日、大阪市内で単独ライブ「フットボールアワー２６」（７月５日、東京・ルミネｔｈｅよしもと、同月１７日、大阪・なんばグランド花月）の取材会に出席した。

２０１０年以来、１５年ぶりの復活となった昨年に続く２年連続の単独ライブ。後藤は「コロナの時に、テレビの収録が一切なくなった。『自分は何屋さんなのか？』と思った時に『僕は漫才師です』と。プロとして参加したい。それで続けているというところはあるかもしれない」と、漫才への熱い思いを語った。

岩尾が「センターマイクを出してくれて、出ていって僕らだけで完結する。舞台ならでは。これがやりたいから、やっているというふうになってきた」と語ると、後藤は「突き詰めると、これしかできへんというのもあるし、これならできるという自信もある」と重ねた。

コンビ仲について、岩尾は「あんまり関係が良くなかった。ずっとギスギスしながらやっていた」と明かす。後藤は「組んだ当初から、変わらずかなあ。楽屋ではまったくしゃべらないです」と、結成２７年目でも不変だとした。

後藤は「仲のいいコンビが注目されたり、好感度が上がったりするんでしょうけど…そこは相変わらず。今更、そうはいかんっていう。コンビによっては仕事に行くのに車で家まで迎えに行って、２人で行くとか。考えられない」と持論を述べた。