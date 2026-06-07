愛川町役場（資料写真）

任期満了に伴う神奈川県・愛川町長選は９日、告示される。これまでに出馬表明しているのは、いずれも新人で、無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）、無所属で元町議の茅大夢氏（３１）、無所属でバイク販売業の竹谷貴志氏（４９）、諸派で政治団体代表の森妙子氏（３７）＝表明順＝の４人。計画が進められている半原水源地跡地活用の方向性や地域活性化策などが主な争点となりそうだ。投開票は１４日。

２度目の挑戦の今鉾氏は「暮らす人を最優先にする町政」を掲げ、事業の費用対効果の検証などを提唱。同跡地活用は「町民の拠点」への再設計を訴える。

町議１期目途中で辞職して出馬する茅氏は、企業版ふるさと納税の拡充や町内へのホテル誘致を訴える。同跡地活用は「議会と議論を重ねる」とする。

竹谷氏は有権者の町への関心を高めたいと立候補。「人がつながる町」を掲げ、自治会支援へ「地域維持費」導入や「地域密着」での同跡地活用を主張する。

「杜（もり）野やえ」名で政治活動している森氏は、町の自然環境保護や少子高齢化対策の推進を訴える。同跡地活用については「町民の意向を尊重したい」とする。

町長選と同日程で議員辞職に伴う町議補選（欠員１）も実施される。

１日現在の有権者数は、３万１２３２人（男１万６２４２人、女１万４９９０）。