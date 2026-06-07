◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。一時は１打差３位に後退したが、すぐに再逆転。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロがツアー史上４組目の姉妹優勝を達成した。２打差の３位は木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、政田夢乃（なないろ生命）、倉林紅（こう、サーフビバレッジ）の３人。

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初優勝で“お約束”の涙はなかった。最終１８番で約１メートルのバーディーパットを沈めて初優勝を決めた吉田鈴は爽やかな笑顔でガッツポーズをした。

「優勝の瞬間、いろんなものがこみ上げてくる、と思っていましたけど、思ったより冷静でした。もっと勝ちたいから、と思っているからでしょう」と、クールビューティーは明かした。

姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝。その事実と話題も冷静に受け止めていた。

「姉と比べられることは仕方ありません。でも、それは他人の評価。私自身は姉のコピーはしたくなかった。自分のブランドを確立したい」。凛とした表情で言い切った。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だった。

「上位選手がいないことは分かっていたので、ヨネックスレディスはチャンスと思っていました」と吉田鈴は正直に明かした。その上で「そのチャンスをつかめたことは収穫です」と、うなずきながら話した。

チャンスをモノにするメンタルと運を持っていることはスターの条件。日本海を臨む新潟の美しいコースで、新たなヒロインが誕生した。