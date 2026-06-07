【スーパーヒーロー夏祭り2026】東京ドームシティに史上初「特撮ジャズバー」登場へ イベント詳細＆出演アーティストなど発表
『KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026』（8月1日〜12日、東京ドームシティ プリズムホール）のイベント詳細が7日に発表され、チケット販売が始まった。
【画像】『スーパーヒーロー夏祭り2026』5つのSPプログラム
今年は3大ヒーローがひっきりなしに登場する5つのスペシャルプログラムが見どころ。中でも目玉は、熱いステージが期待される「SUPER SUMMER LIVE」で、May’n、BACK-ON、遠藤正明、Beverlyなど、歴代の主題歌を彩った豪華アーティストが日替わりで大集結する。
初日の8月1日は特別プログラムとして、演歌歌手・田川寿美の1日限りの出演が決定、「仮面ライダー音頭〜東映特撮音頭集〜」に収録された新曲「仮面ライダー音頭」を披露予定。
また、3大ヒーロー史上初となる大人のためのジャズ企画「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」の開催も決定。おなじみのヒーロー主題歌が、この夜だけのために特別な本格ジャズアレンジで生演奏され、イベント限定のオリジナルアルコールも楽しめる。
■『KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026』
日時：2026年8月1日（土）〜2026年8月12日（水）計12日間
第1部：9:30〜13:00
第2部：13:30〜17:00
「SUPER SUMMER LIVE」
8月1日（土）・2日（日）BACK-ON
8月3日（月）・4日（火）大西洋平
8月5日（水）・6日（木）Beverly
8月7日（金）・8日（土）May’n
8月9日（日）・10日（月）仮面ライダーGIRLS
8月11日（火・祝）遠藤正明
8月12日（水）松原剛志・幡野智宏
「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」
日時：2026年8月3日（月）・4日（火）・8日（土）・9日（日）計4日間
18:30〜20:00 ※入退場自由 ※年齢制限無し
■会場
東京ドームシティ プリズムホール
【画像】『スーパーヒーロー夏祭り2026』5つのSPプログラム
今年は3大ヒーローがひっきりなしに登場する5つのスペシャルプログラムが見どころ。中でも目玉は、熱いステージが期待される「SUPER SUMMER LIVE」で、May’n、BACK-ON、遠藤正明、Beverlyなど、歴代の主題歌を彩った豪華アーティストが日替わりで大集結する。
また、3大ヒーロー史上初となる大人のためのジャズ企画「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」の開催も決定。おなじみのヒーロー主題歌が、この夜だけのために特別な本格ジャズアレンジで生演奏され、イベント限定のオリジナルアルコールも楽しめる。
■『KAMEN RIDER × PROJECT R.E.D. × SUPER SENTAI スーパーヒーロー夏祭り2026』
日時：2026年8月1日（土）〜2026年8月12日（水）計12日間
第1部：9:30〜13:00
第2部：13:30〜17:00
「SUPER SUMMER LIVE」
8月1日（土）・2日（日）BACK-ON
8月3日（月）・4日（火）大西洋平
8月5日（水）・6日（木）Beverly
8月7日（金）・8日（土）May’n
8月9日（日）・10日（月）仮面ライダーGIRLS
8月11日（火・祝）遠藤正明
8月12日（水）松原剛志・幡野智宏
「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」
日時：2026年8月3日（月）・4日（火）・8日（土）・9日（日）計4日間
18:30〜20:00 ※入退場自由 ※年齢制限無し
■会場
東京ドームシティ プリズムホール