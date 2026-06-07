ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

エアーズロックのような角煮

エアーズロックのような存在感のある角煮。





本格的な中華料理を提供

「ワイルドなビジュアル」と「繊細なうま味」が、あっさりとした「しょう油ラーメン」とコラボした人気の1杯です。

小針駅から歩いて23分。



新潟市西区の住宅街の一角にお店を構える「ダイニングスペース2002 DAO 」。



緑に囲まれた隠れ家的なお店で、店内にはアジアの雰囲気を演出する装飾の数々。



居心地の良い空間が広がります。



メニューは、本格的な中華料理を提供するレストランで、特に「あんかけ料理」が人気です。



シェフいちおしの1杯

ラーメン部門でも人気のあんかけから、シェフいち押しの1杯を作っていただきます。



主役は角煮です。



分厚い豚バラ肉を高温の油で表面を焼き固め、うま味を閉じ込めた後、しょう油や砂糖に八角や生姜などの香辛料を合わせたタレで煮込みます。



トロトロの食感を追求した逸品は、さらにあまたの味を加えて、あんに仕上げます。



そして完成した主役は、動物系のコクと、うま味が濃い、しょう油スープと麺に乗せられ……出来上がります。

ビッグサイズの角煮が鎮座したラーメン

「お待たせをいたしました。角煮あんかけラーメンになります」



運ばれてきた1杯には、分厚い角煮がドーンと鎮座しています。



カットされた形によって厚みや大きさは異なりますが、その存在感にほとんどのお客さんが笑ってしまうほど、ビックサイズの角煮です。



うま味がしっかり詰まった角煮

驚くのはビジュアルだけではありません。



トロトロ食感の中に肉のうま味がしっかり詰まっていて、想像以上の満足感に包まれます。



その角煮を味わいでも彩りでもサポートするのは、ほうれん草。



さっぱりとした味わいが、絶妙に効いています。



「角煮が輝く1杯」

豊岡えりなリポーター

「ほろっと崩れちゃうんです。お肉のうま味があふれ出てくる。いいうま味が来て、その後に和やかさがきますね。このスープに合いますね。うま味の濃さが足されるというか。ほうれん草がいい感じに角煮の味を引き立ててくれていて、角煮のための、角煮が輝く1杯ですね」

角煮を輝かせるスープ

その角煮を輝かせているのは、スープ。



鶏ガラや豚骨の動物系に鶏のひき肉を仕上げに加え、うま味を膨らませた優しい出汁のしょう油味。



さらに国産小麦の甘みがある麺も、甘辛の角煮の味わいを高めます。



続いては魚介のうま味が主役

続いては、豪華な食材が使われた、魚介のうま味が主役のあんかけの1杯です。



「お待たせをいたしました。五目あんかけラーメンになります」



彩るのは、プリップリの海老に、イカに、豚肉。



五目あんかけラーメンでは、おなじみの白菜やニンジンなどの野菜たちの姿はありません。



魚介のうま味を引き立てるために、野菜はほうれん草だけです。



その食材たちは、火の通し方が絶妙で、食材本来のうま味が引き出されています。



数多くの調味料が駆使された、コク深いしょう油味の動物系の出汁スープや、コシが強くツルツル食感の国産小麦が使われたストレートの麺との相性は抜群です。



リポート

「柔らかい『あん』なので、すぐ口の中でほどけて、うま味が広がっていきます。魚介のうま味が本当に気持ちよく効いている」



"味と個性を磨けば愛される"がモットーのこのお店。



存在感のある角煮ラーメンなど、あんかけの1杯を食べに、ぶらりと足を運んでみてはいかがですか。



2026年5月15日「夕方ワイド新潟一番」放送より