北中米W杯に臨むサッカー日本代表は6月2日、成田空港から事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発。成田空港で見せた長友佑都（39）の装いがネット上で話題となっている。

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長友は出国前に行われた「出発セレモニー」に監督やチームメートとともに出席。日本代表のオフィシャルスーツを着用していたが、1人だけ頭に「闘魂」と書かれた日の丸ハチマキを巻いて登場し、お祭りムードを漂わせた。長友は、セレモニー終了後もハチマキを着けたまま飛行機へ向かった。

最年長メンバーでもある長友の姿には「ヘラヘラしてる」「ダサいという感想しかない」「長友は日の丸特攻隊なのか？」など否定的な意見が寄せられた一方で「何を叩くの？」「求められている役割を完璧に理解して演じてる」「日の丸背負う責任をしっかり感じてる姿がカッコいい！」などの好意的なコメントも寄せられている。



【画像】セレモニーの長友 日本、モンテレイへ出発



5度目のW杯出場へ挑む長友に対して、ネット上では「俺は長友を応援するよ！」「最高にカッコいいじゃねえか」「国を背負って出る姿勢は普通にリスペクト」「日本代表には欠かせない」「日の丸背負って世界とぶつかる姿、最高にカッコいいわ」「最高にカッコええやん」「目立つ事でチームへの批判があれば自分のところに来るよう計算しているんでしょうね」「めちゃくちゃカッコいいじゃないか！！」「こういうパフォーマンスは長友しか出来ん」「まわりのモチベーション上げてくれる」「ナガトーモ！」「長友さんの決意みたいな物を感じて嬉しい！」など多くのコメントが寄せられた。