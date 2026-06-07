シカゴ地域に拠点を置くファストフードレストランチェーンのPortillo’sは、6月3日に公式Instagramの投稿を更新。シカゴ・カブスの今永昇太（32）が同店のユニフォーム姿で登場するプロモーション画像を公開した。投稿では、Uber Eatsと連携した期間限定メニュー「Shota’s Lineup」を紹介。Maxwell Street Polish、クリンクルカットフライ、ドリンク、チョコレートケーキを組み合わせたメニューで、今永とのコラボ感あふれるキャンペーンとなっている。

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公開されたのは、Portillo’sの紙帽子とユニフォームを身に着け、キッチンのカウンター内でヘッドセットを押さえながら笑顔を見せている今永の姿。手前にはUber Eatsの緑のバッグやトレーが置かれ、注文を受ける店員のような雰囲気。マウンド上とは違うリラックスした表情で、接客シーンまで自然に似合う姿が印象的だ。

【画像】Portillo’sのユニフォーム姿で笑顔を見せる今永（画像はPortillo’s公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「3枚目Uber受注シーン（かな？）、様になってますね～！！ さすがです！」「今永選手、Uber eatsとコラボ商品を出したんですね。食べてみたいです」「ワイルド感が、たまらない」「笑顔がたまらなく可愛いです」といった声が寄せられている。