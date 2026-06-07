◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 4-2 DeNA(7日、横浜スタジアム)

DeNA・相川亮二監督が試合を振り返りました。

この日は延長11回裏に退場処分を受けたため、球団広報を通じコメントを発表。「あともう一押しというところでもう1点取れなかったところがありますが、ピッチャーはよく粘ったし、最後までチーム全体としてはいい戦いだったのではないかと思います」と、雨の中で延長12回に及んだ試合を総括しました。

3回に先制の2点タイムリー2ベースを放った牧秀悟選手には「軸のバッターなので、このままいい状態を続けてほしいと思います」とコメント。ケガからの復帰後4試合で10打点を挙げている頼れる主軸を称賛します。

また、延長11回裏には宮粼敏郎選手がスイングした際にキャッチャーミットにバットが当たったとしてアピールしたものの認められず。相川監督は球審に数分間抗議を行い、遅延行為で退場処分を受けました。

この件には「打撃妨害の抗議に行きました。宮粼も(ミットに)当たっているとのことだったので、その抗議でした」と説明しました。