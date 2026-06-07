歌手鈴木愛理（３２）がマクドナルドで「ハッシュポテトチャレンジ」した写真が話題になっている。

「さっきね、マックが早朝から空いてたからハッシュポテトチャレンジした！」と７日午前にポスト。「夜ご飯ちゃんと食べれてなくて今から食べるか食べないか迷ってたけど

空いてた＝食べなさい。ということだと信じて（笑）５枚頼めたし重ねて食べました。美味しかった！」として、５枚購入したハッシュドポテトを並べ、そして重ね、かぶりついている写真をアップした。

「なお３枚重ねが顎の限界」「ちなみにですがやっぱり一枚ずつ食べるのが１番美味しかったです」と結果報告している。

１０００件超のコメントが集まり「すごい」「嘘でしょ！？合成だよね！？このチャレンジとこの美が結びつかない」「すごい！」「清々しいほどの食いっぷり」「ハイカロリー飯すぎる！笑」「５個全部食べたの？」「背徳感」「５枚はなかなかのチャレンジャーやな」と驚くコメントや、「わんぱくすぎて最高」「顎の限界も笑える」「やる事成すこと可愛いがすぎる」「あざとくないのがこれまたすごい」「ハッシュポテトタワー可愛すぎて笑った」との反応も集まっている。