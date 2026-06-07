タレントのマツコ・デラックス（53）が7日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、59歳のぽっちゃりタレントを心配する場面があった。

この日は「ぽっちゃり業界2026前半戦！」としてタレントの内山信二がゲスト出演し、ぽっちゃり業界の高齢化が話題に上がった。石塚英彦は64歳、彦摩呂は59歳、松村邦洋は58歳、サンドウィッチマン・伊達みきおは51歳。ぽっちゃり界では健康問題が危惧されており、内山は「彦摩呂さんはもうヤバいですよ」。マツコも「心配になってくるんだけど。彦摩呂ちゃんってもともとデブじゃないから、後付けのデブだから。こういうのは耐性がないのよ」と独自理論で心配した。

「デブが心配するデブって一番ヤバいですよ」という内山に、「そうだ！ホントにそうなのよ！」。マツコは「デブが画面を見るたびにヒヤッとするって…彦摩呂ちゃんはホント心配してるの」と案じ、「見ると分かるのよ、いいデブか悪いデブか。（彦摩呂は）悪いっていうよりもう心配、体が」と繰り返した。

内山によると、以前はぽっちゃりタレント同士でおいしい店の話題で盛り上がっていたそうだが「最近はもっぱら病院の話とかそうなってきちゃったんですよね」。

内山自身は2019年に結婚した妻が健康を気遣ってくれるお陰でやせたそうで、マツコは「2カ月ぐらい彦摩呂ちゃんに奥さん貸してあげてくれない？」とも話していた。