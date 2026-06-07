【ユニクロのパンツ】が涼しくて楽ちん！ 40代おしゃれさんの「着回しコーデ」

「涼しくてラクなのがいい。でも、ラフすぎるのは避けたい」そんな大人世代の本音に応えてくれるのが、【ユニクロ】のイージーパンツ。季節感のあるリネン混素材が涼しげなのが魅力です。今回は、40代のおしゃれさんの着回しコーデとともに、その魅力をご紹介します！

大人の余裕を演出できるワイドシルエット

【ユニクロ】「リネンブレンドイージーパンツ」各\2,990（税込）

脚のラインを拾いにくいワイドストレートシルエットが特徴のイージーパンツ。リラックス感がありながらもラフすぎず、自然な抜け感と大人の余裕を演出できるのが魅力です。公式サイトに「ゆったりしたワイドストレートで涼しくはける」とあるように、暑い夏でも快適に過ごせそう。

素材には、リネンの清涼感に加えてレーヨンのなめらかさ、さらに綿のナチュラルな風合いをブレンド。ほどよい落ち感が生まれることで、上品な印象にまとまります。

こだわりのディテールにも注目。ウエストは細幅のゴム仕様ですっきり見えやすく、外側のスピンドルコードでフィット感の調整も可能。両サイドにはポケットもあり、デイリー使いしやすい実用性も兼ね備えています。