【ジュネーブ＝船越翔】スイスで１４日、人口を１０００万人までに制限することの是非を問う国民投票が行われる。

人口制限を提案した最大政党で右派の「国民党」は外国人労働者など移民急増で住宅不足や交通渋滞などが深刻化したと主張する。反対派は人口制限は有能な技術者や働き手を減少させ、産業競争力に悪影響を与えると訴えており、賛否が割れている。

スイス当局によると、２０００年に約７２０万人だったスイスの人口は現在、約９１０万人となった。早ければ３５年にも１０００万人に達するとの予測もある。

国民投票は５０年まで人口を１０００万人以下に制限するよう憲法改正を求めるものだ。９５０万人を超えた場合、外国人の居住申請の条件を厳格化。１０００万人を超えたら人の自由な移動を認める欧州連合（ＥＵ）との協定を破棄するなどの措置を講じる。

国民党が人口増加の要因として挙げるのが移民の存在だ。００年に約１４２万人だった外国人居住者は２４年には約２４８万人となり、人口に占める割合は欧州でも高水準の２７％に上る。

国民党のマルセル・デトリング党首は、住宅不足や家賃の高騰、交通渋滞、教育や医療の質の低下などが起きているとし、「我々は将来を考えずに目先の利益のために大勢の人を受け入れてきたが、危機に直面している」と強調する。

これに対し、スイスの内閣にあたる連邦参事会は今回の採決を否決するよう勧告している。左派政党からも「欧州諸国との関係が破壊され、スイスが孤立する」（緑の党）、「極端で混乱を招く内容だ」（社会民主党）などと反対の声が上がる。

産業界は経済への打撃を不安視する。スイスの主要経済団体エコノミースイスは、人口制限は外国人労働者の多い医療分野やサービス産業などに深刻な影響を与えると警告し、「人々の生活の質は低下し、スイスは重大な危機に陥る」と懸念を示す。

地元メディアが５月に行った世論調査では、人口制限への支持率は４５％で、不支持率の５２％を下回っているが、情勢は不透明だ。

スイスの社会問題に詳しいベルン大学のクリスチャン・ヨプケ名誉教授は、国民投票の結果にかかわらず、反移民の動きはスイスを含めた欧州全体で今後も続くとし、「政府は鉄道網や道路の整備など、人口増加問題への解決策を講じることが必要だ」と指摘する。

◆国民投票＝スイスでは民意を直接問う手段として伝統的に重視され、１０万人以上の署名などの条件を満たすと憲法改正を求める国民投票を発議できる。２００１年にはＥＵ加盟の是非を問う国民投票が行われ、否決された。