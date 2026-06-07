車に乗って大好きなパパのお出迎えにきたわんちゃん。通り過ぎる人を確認している中、とうとうパパの姿が見つかると……？あまりの歓喜っぷりがSNSで大きな話題になり、記事執筆時点で20万回再生を突破！コメント欄には「やばかわw」「仕事終わりとか疲れ吹っ飛ぶやろー！！」などの声が寄せられました。

【動画：車に乗ってパパを迎えにきた犬→通りすぎる人を毎回『パパかどうか』確認して…尊すぎる『見つけた瞬間の光景』】

パパを車でお迎えにきたわんこ

TikTokアカウント「@maychan0902」さまでは、タイニープードルの「めいちゃん」とご家族の日常が紹介されています。

この日は飼い主さんとめいちゃんが、仕事帰りのパパを車でお迎えに行く日。めいちゃんは、車の中から道ゆく人々を眺め、「パパかな？」「パパどこかな？」とキョロキョロ探している様子だったそう。

なかなかパパの姿が見えずにヤキモキしている様子だったというめいちゃん。現れないパパに「全然来ないんだけど！」「どこにいるの？」と一緒に来ていたママに助けを求める場面も！

おしりが振り切れそうなほどの歓迎っぷり！

すると、窓の外からこちらをじっと見つめる男性が！

その姿に気づいためいちゃん。颯爽と窓に駆け寄り、見えないほどしっぽを激しく左右に振り始めました！どうやらこの男性がパパのようです。

そして、とうとうパパがドアを開けると……

嬉しさのあまり、しっぽだけでなく、おしりをフリフリフリフリ！！

あまりにも激しく、興奮で震えながらおしりを振るめいちゃんの後ろ姿は、顔が見えなくてもパパさんの帰りを心の底から大喜びしている様子が窺えるのでした！

可愛すぎる"おしり"が大きな話題に

パパを見つけた瞬間のめいちゃんの反応や、パパが車のドアを開けた瞬間のめいちゃんの様子は、TikTok上でも大反響！

コメント欄には「ケッツブリンブリンしてるー」「これは癒されるなぁ！」「しっぽの勢いでオチリごと飛んでっちゃいそうw」「しっぽじゃなくて最後はもぉケツまで振ってる(笑)」などの声が寄せられました！

そんな愛嬌たっぷりな可愛すぎるめいちゃんの日常は、TikTokアカウント「@maychan0902」さまで紹介されています。

めいちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@maychan0902」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。