2匹の同居犬が病院に行っている間、大型犬はママさんと2人でお留守番することに。一人っ子気分を味わえて、喜ぶかと思いきや…？同居犬への愛を感じる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万1000回再生を突破しています。

【動画：大型犬が『初めてママとふたりっきりでお留守番をした』結果→『独り占めで喜ぶかな』と思いきや…予想外な光景】

大型犬とママさんが2人きりでお留守番

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「るこる」君が初めて一人っ子気分を体験した時の様子です。ある日、お兄ちゃんが同居犬の「ルーク」くんと「くー」ちゃんを病院に連れて行っている間、るこる君はママさんと2人きりでお留守番することに。

これまでに自分だけ家に置いて行かれたことはなかったため、るこる君は「なんで？」とかなり戸惑っている様子だったそう。しかしママさんがおもちゃで遊んであげたら、一瞬で気持ちを切り替えて大はしゃぎし始めたとか。小さな子どものように無邪気な姿が、たまらなく可愛いです。

家族愛を感じる光景

るこる君はママさんもおもちゃも独り占めできて、「一人っ子って良いものだな～」と満足しているように見えました。ところが遊び疲れてお昼寝をした後は、「まだ帰って来ないのかな？」と窓の前に座って外の様子をうかがい始めたとか。2匹の帰りを待っている後ろ姿は、なんだか寂しそう…。

どうやらるこる君にとっては、いつも通りルークくんやくーちゃんと一緒に過ごせることが1番幸せなようです。家族愛を感じる光景に、心が温かくなります。

同居犬たちの帰宅に大喜び！

その後、お庭で遊んだりオヤツを食べたりして気分転換しているうちに、お兄ちゃんと2匹が帰ってきました。ルークくんとくーちゃんがリビングに入ってくると、るこる君は大喜び！ 2匹を追いかけながらしっぽをブンブン振って、全力で「おかえりなさい」を伝えていたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる」「健気」「シッポのだだ下がりが全てを物語ってますね」「やっぱりみんな一緒が楽しくていいよね」といったコメントが寄せられています。

るこる君たちの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「こーる君たち」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。