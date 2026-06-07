遊びに行く気満々で車に乗ったワンコが、病院に連れて行かれることに気づいたら…？テンションや表情の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で36万1000回再生を突破。「可愛いｗ」「人間の子供みたい」といった声が寄せられています。

【動画：車での外出でテンションMAXな犬→『病院で注射するよ』と伝えた瞬間…人間の子どものような『顔の変化』】

おでかけが嬉しくてハイテンションに！

YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」に投稿されたのは、パグの「ぷぅ」ちゃんを動物病院に連れて行った日の様子です。

出発前に飼い主さんが「行こうか」と声を掛けると、ぷぅちゃんは「ん？」と首を傾げた後で、急にハイテンションになったそう。「早く行こう～」というように鳴きながら、嬉しそうにぐるぐる回り続けるぷぅちゃん。どうやら楽しい場所へ遊びに行くと勘違いしているようです。

行き先が病院だと気づいて絶望…

車に乗って出発した後も、ぷぅちゃんは「どこに行くの？」とワクワクしている様子だったとか。明るい表情でキョロキョロと辺りを見回している姿は可愛いですが、そろそろ本当の行き先と目的を教えてあげた方がよさそうです。そこで飼い主さんが「注射されるよ。チクンって」と伝えたら…？

その言葉を聞いた瞬間に、ぷぅちゃんは今まさに注射されたかのようにお耳をビクッとさせ、一気に不安そうな表情に！そしてその後はどんどん大人しくなり、先ほどまでと同じ犬とは思えないほどテンションだだ下がりになってしまったそう。まるでこの世の終わりのように絶望している姿は、思わず抱きしめたくなるほど愛おしいです。

頑張った後は爆睡

病院に到着すると、注射が嫌すぎて興奮状態になってしまったぷぅちゃん。なんとか頑張って耐えてくれたものの、注射を終えた直後は「痛かったよ～」と文句を言うようにブウブウ鳴いていたとか。

そして帰宅する頃には疲れ果ててしまい、すぐに大きなイビキをかいて爆睡し始めたとのこと。愛嬌たっぷりの寝顔とワイルドなイビキのギャップも、たまらなく可愛いぷぅちゃんなのでした。

この投稿には「可愛すぎる‪！」「思わず笑ってしまった」「テンションダダ下がりｗ」「心なしか目がうるうるしてる…w」「頑張りましたね」「おっさんのいびきｗ」といったコメントが寄せられています。‬

ぷぅちゃんはとっても甘えん坊なところが魅力的な女の子。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ストーカー犬 ぷぅ [パグ Pug]」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。